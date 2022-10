Casa sicura? Hai bisogno di questo sensore porte e finestre (20€)

Se pensi che siano sufficienti appena 20€ per mettere la tua casa al sicuro, hai pienamente ragione. Per non lasciare niente al caso, non puoi pensare di trascurare finestre e porte. Certo, hai acquistato una telecamera da interno o da esterno ma se qualcuno si fa furbo? Tranquillo che con questo sensore per porte e finestre risolvi tutto all’istante.

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, lo puoi espandere in tutta la casa senza limitazioni. Il kit base costa appena venti euro se ti colleghi proprio ora su Amazon e spunti il coupon che ti aspetta. Risparmi il 20% in un colpo solo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Sensore porte e finestre: la tua casa è una roccaforte

Molte volte le pubblicità che ti bombardano in televisione ti portano a pensare che per mettere la casa in sicurezza devi spendere una marea di soldi, ma non è assolutamente vero. Questo kit che ho scovato su Amazon viene in tuo soccorso e lo puoi installare tu con una sola mossa.

Cosa devi fare? Attaccare il ricevitore del segnale a una presa elettrica, sistemare il sensore su una porta o una finestra a tua scelta ed il gioco è fatto. Ogni qual volta che lo avrai attivato e qualcuno aprirà l’uscio senza averti avvisato, tu lo saprai.

Trattandosi di un kit base hai la possibilità di espanderlo senza limiti. Puoi acquistare fino a 20 sensori aggiuntivi da sistemare ovunque tu voglia. Non hai bisogno di niente in più visto che la portata è di 250 metri complessivi.

Con vari livelli di volume e 58 suonerie differenti hai tutto a portata di mano.

Non lasciare casa scoperta, acquista il tuo sensore per porte e finestre e mettila in sicurezza con appena 20€. Apri la pagina Amazon e spunta il coupon con un solo click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.