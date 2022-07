Casa sicura? Con Xiaomi e la sua telecamera 2K non si scherza (29€)

Mettere casa in sicurezza è un attimo soprattutto se fai i giusti acquisti. Quali? Una telecamera è il primo passo e con questa di Xiaomi persino l’unico. Tutto al suo interno, è una forza della natura e costa persino poco.

Prezzo irrisorio su Amazon in queste ore, ti consiglio di acquistarla al più presto. Con 29,99€ te la porti a casa con un solo click e non rinunci letteralmente a niente. Non mi credi? Continua a leggere.

Le spedizioni sono veloci così come gratuite, merito delle consegne Prime attive sul tuo account.

Telecamera 2K firmata Xiaomi, questo e altro per te

Una telecamera piccola, indiscreta ma che funziona alla perfezione. Altro che guardia svizzera, con questo prodotto Xiaomi non scendi a compromessi. La metti ovunque tu voglia, ma attenzione: scegli un posto strategico perché ruota di 180° quindi osserva davanti a sé e ben oltre.

Caratteristica d’eccezione è la lente incorporata, risoluzione 2K per non perderti nessun dettaglio e sapere per filo e per segno ciò che accade. Ma non avere pensieri, questa non è l’unica.

In modo particolare hai a portata di mano:

la visione notturna con infrarossi per non temere neanche un secondo le ore buie;

con infrarossi per non temere neanche un secondo le ore buie; il rilevatore di movimento che se viene attivato, ti fa sapere quando qualcuno si intrufola;

che se viene attivato, ti fa sapere quando qualcuno si intrufola; un supporto magnetico comodissimo da sfruttare e fissare su superfici o ovunque tu voglia.

Da dove la guardi, è un 100/100 su carta così come nella realtà. Ovviamente non te l’ho detto ma la gestisci con l’app sullo smartphone nel giro di due secondi.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa la tua telecamera 2K di Xiaomi in un click solo, collegati ora su Amazon e acquistala con appena 29,99€. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

