CASA SICURA con la videocamera di sorveglianza Ring in OFFERTA al 30%

Se hai una bella e grande casa o sei spesso fuori per lavoro e la tua famiglia rimane invece nell’abitazione e vuoi garantirgli la più completa sicurezza, non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello la videocamera di sorveglianza Ring a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 30% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 30 euro sul totale. Con questa telecamera che puoi mettere dove vuoi, potrai fare viaggi lontano da casa in completa tranquillità. Puoi controllare ciò che succede in qualsiasi momento con il tuo smartphone.

Videocamera di sorveglianza Ring a pochissimo

Per avere la casa sicura non serve poi chissà che cifra. Con la videocamera di sorveglianza Ring spendi poco e ottieni tutto quello di cui hai bisogno. È dotata di una visione in HD a 1080 p anche la notte e possiede un sensore di movimento con zone personalizzabili. Per installarla non servono cavi, ha un’alimentazione a batteria ricaricabile a sgancio rapido.

Possiede un microfono bidirezionale per poter ascoltare e parlare con chi è nelle vicinanze anche quando non sei a casa. Puoi visualizzare ciò che viene filmato in qualsiasi momento direttamente dal tuo smartphone scaricando l’app dedicata gratuitamente. Inoltre è resistente agli agenti atmosferici e quini la puoi mettere tranquillamente all’esterno.

Che dire d’altro? A questo prezzo la vorranno tutti e se non ti sbrighi rischi di perdere l’occasione. Dunque fiondati su Amazon e acquista la tua videocamera di sorveglianza Ring a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.