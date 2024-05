Casa intelligente? Basta un clic con il relè smart Shelly in offerta a 13,99€ su Amazon

Su Amazon è tornato in offerta uno degli oggetti più venduti degli ultimi tempi: parliamo del relè intelligente di Shelly, utile per costruire la propria smart home senza l’utilizzo di hub e apparati secondari. Facilissimo da montare e usare oggi può essere tuo a soli 13,99 euro.

Come funziona il relè smart wifi di Shelly

Shelly Plus 1 ti offre il controllo Wi-Fi e Bluetooth di un canale con una potenza di 16A e funziona anche da ripetitore WiFi, risultando assolutamente perfetto per i suoi scopi volti alla domotica.

Grazie a questo relè ogni apparecchio elettrico, circuito o attrezzatura da ufficio può diventare “smart” con un solo clic: non devi passare cavi o effettuare altre costose lavorazioni. Tutto sarà pronto nell’immediato e potrai automatizzare e controllare a distanza qualsiasi dispositivo.

L’installazione, te lo assicuriamo, è un gioco da ragazzi, grazie alle sue dimensioni compatte che consentono di inserirlo dietro ogni interruttore o presa a muro. Ti basteranno meno di 10 minuti e sarà subito pronto per essere utilizzato anche tramite l’app Shelly Smart Control con cui avrai il pieno controllo del relè da remoto direttamente dal tuo smartphone.

In questo modo, potrai ricevere notifiche per ogni evento automatizzato nella tua casa e potrai configurare facilmente i dispositivi e gestirne le impostazioni oltre a creare scene personalizzate per le tue esigenze. Un piccolo gioiello dal piccolo prezzo: su Amazon ti bastano 13,99 euro. Non fartelo scappare.