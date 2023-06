Casa in sicurezza con questo sensore per porte e finestre: solo 12€ in offerta

Vuoi rendere la tua casa più sicura e intelligente? Allora non perdere questa incredibile offerta che abbiamo selezionato per te: un sensore per porte wireless che ti permette di monitorare lo stato delle tue porte e finestre in tempo reale, e di ricevere delle notifiche sul tuo smartphone in caso di apertura o chiusura non autorizzata.

Oggi puoi averlo a soli 12,99 euro se fai in tempo per approfittare del codice promozionale che trovi in pagina: riceverai subito uno sconto del 50% con spedizione immediata.

Sensore per porte e finestre: come funziona

Si tratta di un dispositivo innovativo che si collega al tuo wifi di casa e che puoi controllare tramite l’app Tuya Smart, compatibile con Alexa e Google Assistant.

Così potrai gestire il sensore con la tua voce e integrarlo con altri dispositivi smart della tua abitazione. Il sensore per porte wireless ha un design elegante e discreto, e si installa facilmente senza bisogno di attrezzi o cavi. Basta attaccare le due parti del sensore alla porta e al telaio con il nastro biadesivo fornito e il gioco è fatto.

Il sensore funziona con una batteria a bottone che dura fino a 6 mesi e ti avvisa quando è il momento di sostituirla. L’oggetto ha anche altre funzioni interessanti, come la possibilità di impostare delle scene personalizzate per attivare altre azioni smart in base allo stato della porta. Ad esempio, puoi far accendere le luci quando apri la porta, o far suonare una sirena quando la porta viene aperta senza il tuo permesso. Puoi anche impostare dei timer per armarlo o disarmarlo automaticamente a determinate ore del giorno.

Questo sensore è un accessorio indispensabile per la tua sicurezza e comodità e ora puoi averlo a un prezzo stracciato: il prezzo originale è di 25,98 euro, ma se inserisci il codice promozionale 22ZS6JX2 nella pagina del prodotto su Amazon, otterrai uno sconto del 50% e lo pagherai solo 12,99 euro.

