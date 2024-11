Casa e cucina: 10 offerte su Amazon per ogni evenienza, prezzo regalo

Non fare a meno di rendere la tua casa funzionale in tanti modi diversi. Non per forza devi spendere tanti soldi perché sul mercato ci sono una serie di elettrodomestici e prodotti vari che sono talmente validi da essere un toccasana. Gli sconti di Amazon, poi, ti aiutano sempre a concludere qualche affare ed è proprio per questo che ho deciso di racchiudere in questo articolo una piccola guida sulle 10 migliori offerte disponibili questo weekend.

10 affari da non farsi scappare su Amazon: la lista completa

Sono dedicati alle pulizie così come ai lavori in casa. Sono tutti utili e sono tutti in sconto per poterli acquistare a prezzo vantaggioso. Senza perdere tempo, le 10 offerte da non farsi scappare sono:

Pompa stura scarichi con accessori integrati da usare nel WC ma anche per liberare gli scarichi di lavandini, bidet e lavello della cucina. Funzionamento facile e ad aria compressa. Disponibile al PREZZO di 37,65€ con sconto del 16%.

Macchina per il sottovuoto da usare con alimenti. In confezione vengono fornite le buste e tutto il necessario per metterla in funzione. Ha diverse modalità tra cui il sottovuoto leggero per alimenti bagnati come pesce e carne e il sottovuoto classico. Taglierina integrata e sistema di sigillamento a caldo. Disponibile al PREZZO di 37,22€ con sconto del 25%.

SwitchBot Igrometro e Termometro da esterno. Kit composto da 3 pezzi da usare all’esterno e interno. Sistema Bluetooth con portata di 120 metri e sensori integrati per rilevare il punto di rugiada, VPD e umidità assoluta. Disponibile al PREZZO di 27,07€ con sconto del 46%.

Braun Silk·expert Pro 5, epilatore a luce pulsata per un epilazione permanente a casa con 3 testine e kit completo di custodia protettiva. Risultati visibili in 2 settimane e 5 anni di garanzia sull’apparecchio. Disponibile al PREZZO di 349,99€ con sconto del 26%.

Cecotec Conga 5000, aspiratore per tappezzerie con serbatorio XXL. Questo prodotto è ideale per pulire e sanificare materassi, divani, poltrone e tappeti. Dotato di doppio serbatoio, pulisce esclusivamente con acqua pulita ed ha una forza di aspirazione da 11Kpa. Disponibile al PREZZO di 99,90€ con sconto del 16%.

Tineco FLOOR ONE S6, aspirapolvere e lavapavimenti in un’unica passata. Sistema intelligente senza fili che rileva in automatico lo sporco a terra e pulisce con la giusta potenza. Con stazione di ricarica che effettua il lavaggio delle spazzole in autonomia. Disponibile al prezzo di 359€ con sconto del 28% anticipo Black Friday Amazon.

Moulinex, friggitrice ad aria con finestra trasparente per controllare la cottura. Cestello da 4,2L e 8 programmi preimpostati per cottura Easy Fry e Grill. Inclusa l’app per le ricette. Disponibile al PREZZO di 89,99€ con sconto del 25%.

Rowenta X-Clean 4, lavapavimenti senza fili con auto propulsione e rilevazione automatica dei livelli di sporco. Dotata di doppio serbatoio e di sistema autopulente. Ha un’autonomia di 50 minuti e si adatta a tutti i pavimenti. Disponibile al PREZZO di 269,99€ con sconto del 43%.

Fairy Platinum, detersivo in pastiglie per la lavastoviglie disponibile in formato scorta. 150 lavaggi con sistema Plus e brillantante contro il grasso e per una pulizia profonda anche nei cicli brevi. Disponibile al PREZZO di 34,99€ con sconto del 27%.

Electrolux PerfectCare 700, lavatrice a carica frontale con cesto da 9kg e sistema VaporePro. Disponibile al PREZZO di 529,99€ con sconto del 7%.