Casa domotica con le 4 prese WiFi TP-Link Tapo a MENO di 40€

Oggi con una spesa ridicola puoi rendere tutta la tua casa intelligente in un attimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello queste 4 prese WiFi TP-Link Tapo P110 a soli 39,99 euro, invece che 54,99 euro.

Goditi lo sconto del 27% per avere un notevole risparmio e soprattutto 4 dispositivi eccezionali e utilissimi. Infatti con queste 4 prese intelligenti potrai gestire i tuoi dispositivi collegati da remoto o con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Potrai monitorare i consumi e semplificare tutte le tue attività quotidiane. A questo prezzo è davvero l’affare del giorno.

TP-Link Tapo P110: una marcia in più per i tuoi dispositivi

Scaricando l’app Tapo potrai installare subito le tue 4 prese TP-Link Tapo P110. Basta inserirle nelle prese a muro e quindi seguire i semplici pochi passaggi dal tuo smartphone. Una volta collegate alla tua rete Wi-Fi di casa il gioco è fatto. Potrai controllarle da remoto ovunque ti trovi. Con un semplice tap accendi e spegni i tuoi dispositivi o elettrodomestici collegati.

Sempre grazie all’app, puoi anche monitorare i consumi elettrici e così ridurre al minimo gli sprechi. Quando un dispositivo sta funzionando inutilmente, consumando un sacco di energia, semplicemente la spegni. Sono dotate anche di una funzione che ti permette di programmare ciò che hai collegato perché si accenda o si spenga in determinati orari. Oppure usa la funzione timer per far spegnere il tuo elettrodomestico attraverso un countdown. Tutto più semplice, dinamico e veloce grazie a queste 4 prese intelligenti.

Ora le puoi avere a un prezzo davvero super vantaggioso. Quindi prima che l’offerta svanisca vai su Amazon e acquista le tue 4 prese WiFi TP-Link Tapo P110 a soli 39,99 euro, invece che 54,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.