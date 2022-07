Casa buia? Illuminala con la luce notturna Xiaomi, solo 9€ per POCO

Una casa buia di notte può diventare pericolosa, scommetto che il mignolo del tuo piede lo sappia bene. Per evitare di andare a sbattere contro il comò o di lasciare i tuoi bambini senza una fonte di luce non devi né spendere tanto né illuminare a giorno una stanza. Grazie a Xiaomi, hai la soluzione a portata di mano.

La luce notturna nella sua seconda versione è un prodottino eccezionale. Con rilevatore di movimento è imbattibile e costa estremamente poco. Se ti colleghi su Amazon ora, approfitti del prezzo più piccolo che ci sia: appena 9,99€ con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Luce notturna Xiaomi: una certezza nelle ore buie

Dimensioni ridotte e attacco magnetico: praticamente se ti serve puoi staccarla e attaccarla dalla sua base a piacimento e portarla persino con te. Semplice e pratica, è un’aggiunta in casa che non guasta mai e ti permette di non accendere tutte le luci se di notti ti capita di alzarti.

Questo prodotto è composto sostanzialmente da due parti: la base che puoi fissare su qualunque superficie e la luce vera e propria. Questa possiede due livelli differenti di luminosità e il rilevatore di movimento. Grazie all’infrarossi, vengono rilevati passi o gesti fino a 6 metri di distanza quindi la luce si accende in automatico per 15 secondi.

In termini di autonomia non devi farti problemi, con delle semplici batterie stilo vai avanti per mesi interi.

Non perdere questa occasione e collegati al volo su Amazon, trovi la splendida luce notturna di Xiaomi a soli 9,99€. Un click per portarla a casa e appena uno o due giorni per riceverla a casa se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

