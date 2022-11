Casa al SICURO con questa telecamera IMOU 4 in 1 (-20%)

Una telecamera tutto in uno che ti mette casa al sicuro. Invece di acquistarne otto diverse, scegli questa i IMOU che ha tutto al posto giusto per stupirti e per osservare ogni movimento. Con le tecnologie che custodisce al suo interno non penso tu possa avere alcun dubbio.

Collegati ora su Amazon per pagarla anche meno del dovuto, grazie al coupon che spunti tu stesso la porti a casa con appena 47€. Non hai un minuto da perdere, le scorte sono limitate.

Le spedizioni non sono altro che gratuite e veloci in tutta Italia con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Telecamera IMOU 4 in 1: tutto quello di cui è capace questo gioiellino

Se stai cercando una telecamera di sorveglianza per la tua casa o il tuo ufficio, dovresti considerare l’acquisto della Ranger Pro Upgraded IMOU. Questa è una delle migliori telecamere disponibili sul mercato ed è caratterizzata da numerose funzionalità che la rendono molto utile.

Devi sapere che non lascia niente a desiderare, partendo dalla sua lente Full HD riprende tutto come se avessi tu stesso degli occhi seminati per la stanza. Dotata di un sensore di movimento che le consente di rilevare eventuali intrusi, ha un sistema di notifiche push che ti avverte all’istante.

In fin dei conti ti basta scaricare l’applicazione sul tuo smartphone Android o iOS ed il gioco è fatto. No, non ti preoccupare perché non mancano all’appello neanche funzioni come l’audio bidirezionale per poter parlare a distanza e la visione notturna.

L’aspetto più interessante? Il fatto che ruoti su sé stessa di 360° ed abbia anche la modalità crociera automatica a tua completa disposizione.

Insomma, se stai cercando una telecamera di sorveglianza affidabile e performante, dovresti prendere in considerazione l’acquisto della Ranger Pro Upgraded IMOU.

Non te la perdere in sconto su Amazon ma anzi, collegati immediatamente sulla pagina e spunta il coupon per completare l’acquisto con 47€.

