Al momento di scegliere un nuovo portafogli, ormai c'è una caratteristica che proprio non si può sottovalutare: il livello di protezione delle carte di credito. Già, perché i chip che funzionano senza contatto (utili per i pagamenti rapidi) hanno un grande difetto: potrebbero portare al furto di denaro semplicemente attraverso lo sfioramento della carta da parte di uno smartphone. Non importa se fra il device e la card c'è della stoffa, il contatto avviene comunque. I malintenzionati lo sanno bene, è per questo che si sono organizzati per rubare denaro in questo modo praticamente ovunque: sui mezzi pubblici, in un parco, al centro commerciale. Ovunque ci sia confusione, praticamente.

Ecco, il gioiellino che ho scovato su Amazon ti permetterà proprio di evitare che questo accada. Letteralmente, è in grado di schermare le carte, impedendo queste truffe. La cosa interessante è che è un prodotto decisamente bello sotto il profilo estetico e costa anche pochissimo: lo porti a casa a 15€ circa, godendo anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Portafogli con protezione carte di credito: gran sconto su Amazon

Un bel prodotto, dotato di sufficiente spazio per le tue carte di credito, per i documenti e per le banconote. Nonostante questo, è anche super compatto: questo lo rende perfetto da tenere in tasca, ben chiuso attraverso un supporto elastico.

Addirittura, c'è anche un gancio, che – se lo volessi – ti permetterebbe di attaccare le chiavi. Insomma, questo bel portafogli, in grado di proteggere alla perfezione le tue carte di credito (come testimoniato nelle recensioni da parte di chi l'ha provato) e costa anche pochissimo. Accaparratelo ora a 15€ circa da Amazon: le spedizioni sono anche rapide e gratis, pochissimi pezzi a disposizione.

