Carta YOU aumenta i tuoi vantaggi: scopri la Carta di Credito no limits

Vuoi una carta di credito fuori dai soliti schemi e che sia veramente no limits? Allora prova Carta YOU di Advanzia Bank e scopri tutti i vantaggi inclusi in questa soluzione intelligente per i tuoi pagamenti digitali. Si attiva in soli due minuti compilando il format disponibile a questo link.

In pochissimi giorni la riceverai direttamente a casa tua senza costi aggiunti, quindi completamente gratis. Gratuito è anche il canone di tenuta annuale che non richiede commissioni. Inoltre, prelievi di contante e acquisti anche all’estero sono senza commissioni.

Sì, hai capito molto bene. Potrai utilizzare questa carta di credito per il prelievo di denaro in contanti presso un milione di sportelli automatici senza dover pagare alcuna commissione. Stessa cosa anche per i tuoi acquisti effettuati all’estero negli oltre 36 milioni di punti di accettazione.

Carta YOU è una vera e propria Mastercard Gold che offre un modo comodo e sicuro di pagare. Così la tua vita sarà decisamente più facile e piacevole. Nondimeno, include anche tantissime altre funzionalità premium che non ti costeranno nulla. Scoprile tutte.

Carta YOU è la Carta di Credito di nuova generazione

Perché fermarsi a una carta di credito semplice che offre solo la possibilità di pagare con una linea di credito quando a disposizione c’è Carta YOU? Infatti, questa carta di credito speciale include nei tuoi pagamenti un’assicurazione di viaggio gratuita e completa.

In pratica avrai una copertura totale durante i tuoi spostamenti quando utilizzi la soluzione di Advanzia Bank per pagare biglietti aerei, autobus, treni, pernottamento, vacanze, viaggi di lavoro e tanto altro. Incredibile, ma vero. Tutto senza costi aggiuntivi.

Se ti sembra già tanto unito ai vantaggi che ti abbiamo menzionato anche all’inizio dell’articolo devi vedere questa funzionalità esclusiva. Con Carta YOU puoi attivare del credito gratuito fino a 7 settimane. Ciò vuol dire che potrai differire i tuoi pagamenti fino a 49 giorni. Attivala subito.

