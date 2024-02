Carta Revolut: il tuo nuovo conto ONLINE

Con la Carta Revolut puoi svolgere tutte le tue commissioni quotidiane dal tuo smartphone. Oltre alla carta di debito, puoi scegliere dei piani che più si adattano alle tue esigenze finanziarie. Puoi infatti scegliere tra 5 piani disponibili, uno di questi è completamente gratuito.

Il conto più completo e con un ottimo rapporto qualità-prezzo è sicuramente il Premium. tra qualche riga, infatti, vedremo assieme tutti i vantaggi di questo piano disponibile a soli 9,99 euro mensili.

Inoltre, accedendo dal bottone che trovate qui sopra, avrete ben 3 mesi gratuiti senza vincoli. Con questa promozione, sarà possibile provare il conto Premium per ben 3 mesi e al termine in caso di non soddisfazione richiedere il downgrade al piano Standard che non prevede addebiti mensili.

Carta Revolut: i dettagli

Con il piano Premium puoi ottenere oltre al conto corrente anche una carta di debito con grafica personalizzabile a tuo piacimento. Puoi infatti scegliere il colore tra Lavanda, Oro Rosa o Grigio Siderale. Inoltre, col piano a 9,99 euro mensili hai un’assistenza di prim’ordine disponibile in forma prioritaria direttamente da app 24 ore su 24.

Il piano prevede anche un risparmio pari al venti per cento sulle commissioni per i bonifici esteri. Anche i prelievi di contante sono senza commissioni. Puoi infatti prelevare fino a 400€ al mese in qualsiasi ATM.

Inoltre, Revolut Premium ti copre anche in caso di acquisti fraudolenti ONLINE oppure mai arrivati a casa. A questa polizza si applicano dei termini e delle condizioni.

Questa fintech ha uno cchio di riguardo verso i più giovani. Infatti, con il piano in questione puoi aprire anche fino a due conti per Under 18. In questo modo anche i tuoi figli possono gestire al meglio le loro paghette settimanali in autonomia.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione