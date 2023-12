Carta Oro American Express: tua con 200€ di SCONTO

Inizia l’anno nuovo con il piede giusto. Inaugura il 2024 con la Carta Oro American Express! Grazie a questa soluzione per i tuoi pagamenti digitali, ottieni tantissimi vantaggi su ogni acquisto. Ottienila qui con 200 euro di sconto. L’offerta è valida solo online fino al 16 gennaio 2024. La quota del primo anno è completamente gratuita e dal secondo anno ti costa solo 20 euro al mese.

Con questa carta di credito puoi scegliere se pagare a saldo o a rate. In questo modo puoi vivere tranquillo anche le emergenze. Infatti, eventuali spese improvvise e più importanti puoi sempre decidere di dilazionarle per pesare meno sul tuo bilancio familiare. Un’ottima opportunità, vero? Inoltre, hai subito una linea di credito personalizzata, fino a un massimo di 15000 euro. Se questo già ti ha stupito sappi che American Express ha molti altri vantaggi.

Carta Oro American Express: una soluzione, innumerevoli vantaggi

Richiedi la tua Carta Oro American Express. Oggi la ottieni con 200 euro di sconto spendendo 2000 euro nei primi 3 mesi con questa carta di credito. In un’unica soluzione hai tantissimi vantaggi, tutti per te. Vuoi scoprirli? Dai un’occhiata a quelli in primo piano e rifatti gli occhi. In pochi minuti possono essere già tuoi:

partecipa ai tuoi eventi preferiti con uno sconto annuale di 50 euro per tutti i tuoi acquisti effettuati su Vivaticket ;

; prenota voli, hotel e noleggio auto sul sito di americanexpress.it/viaggi sfruttando il tuo voucher da 50 euro;

da 50 euro; due ingressi gratuiti ogni anno per accedere in oltre 1200 VIP Lounge in tutto il mondo del valore di 153 euro;

ottieni una copertura fino a 3000 euro per spese mediche quando sei all’estero grazie a World Travel Assist ;

; prenota tramite americanexpress.it/viaggi presso una struttura aderente: subito per te fino a 100 dollari e un upgrade gratuito della camera su disponibilità;

presso una struttura aderente: subito per te fino a 100 dollari e un upgrade gratuito della camera su disponibilità; ricevi sconti su noleggio auto con partner selezionati come Hertz e Avis;

con partner selezionati come Hertz e Avis; approfitta di sconti e offerte tutto l’anno, senza voucher, codici o altre complicazioni con Amex Offers.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.