Carta d'Identità Elettronica: come averla sempre sullo smartphone

Ormai tutti i cittadini italiani sono dotati della nuova Carta d'Identità Elettronica. Grazie a questo nuovo documento nel formato tessera non solo è possibile portarla con più facilità e comodità, ma avremo a disposizione tutte le nostre informazioni in digitale. Queste ci sono utili quando dobbiamo accedere ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni e ai servizi erogati dagli stati membri dell'Unione Europea. Ecco perché può essere comodo capire come è possibile averla sempre sul cellulare per facilitare i nostri accessi. Scopriamolo insieme in questo articolo.

Carta d'Identità Elettronica: libero accesso ai servizi pubblici dal cellulare

Per prima cosa occorre precisare che le istruzioni che seguono, per poter avere la Carta d'Identità Elettronica (CIE) sul cellulare, funzioneranno solo se lo smartphone è dotato di chip NFC. Se di recente produzione, non dovete preoccuparvi, avrà sicuramente questa tecnologia.

Una volta appurato ciò, è necessario scaricare l'app CieID sviluppata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, necessaria per l'accesso ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni, tramite CIE. In altre parole, questa simpatica applicazione registrerà digitalmente il vostro documento che servirà come autenticazione per accedere ai servizi pubblici dello Stato.

L'applicazione CieID è disponibile su PlayStore, per dispositivi Android, e su App Store, per dispositivi iOS. Una volta installata sul vostro smartphone, non dovrete far altro che registrare la vostra Carta di Identità Elettronica inserendo il PIN a 8 cifre e avvicinarla al dispositivo quando richiesto. Così facendo avrete la possibilità di accedere a tutti i servizi autenticandovi solo con il vostro documento avvicinandolo, ogni volta sarà necessario, allo smartphone.

È comunque importante ricordare che la prima parte del PIN viene consegnata dal Comune al momento della richiesta di rilascio della Carta d'Identità Elettronica, mentre la seconda viene consegnata insieme alla CIE.

Infine, l'elenco aggiornato dei servizi disponibili ai quali è possibile accedere tramite CIE si trova sul Portale Federazione Servizi CIE.