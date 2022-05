Carta di Identità Elettronica: come averla su smartphone

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d’identità che consente a qualsiasi cittadino italiano che la possiede di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate. Inoltre, al pari di quella cartacea o in formato tessera, è lo strumento che definisce, riconosce e conferma l’identità di un soggetto.

Questo documento è così importante che nessuno dovrebbe uscire di casa senza, ma a volte potremmo dimenticarcelo. Invece, cosa in realtà è impossibile dimenticarsi e che, al contrario, è sempre con noi in tasca o nella borsa? Si tratta dello smartphone, il fido compagno di viaggio inseparabile. Lì sono contenute tutte le cose che reputiamo importanti.

Ormai il cellulare non è più solo l’oggetto che ci permette di telefonare o inviare messaggi. Gli smartphone, oggigiorno, sono veri e propri contenitori essenziali non solo di social network e intrattenimento. Spesso, infatti, sono anche utilizzati per pagare grazie alla tecnologia NFC, avendo collegata una carta di pagamento, o come archivio delle carte fedeltà.

La stessa cosa vale per la Carta di Identità Elettronica. Pochi lo sanno, ma può essere facilmente inserita nel proprio smartphone permettendo a chiunque ne sia in possesso di averla sempre a portata di mano, senza dover avere quella cartacea o in formato card nel portafoglio.

Vediamo quindi tutti i passaggi necessari per poter collegare la propria Carta di Identità Elettronica allo smartphone che utilizziamo quotidianamente. Questo non solo ci permetterà di averla sempre con noi, ma renderà ancora più pratici e veloci gli accessi ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni.

Carta di identità elettronica su smartphone: ecco tutte le istruzioni

La Carta di Identità Elettronica è una vera e propria comodità, come lo SPID che puoi ottenere gratis. Attraverso la CIE è possibile fare tante cose online che prima richiedevano la presenza presso gli uffici preposti. E poi grazie a questa modalità digitale non serve nemmeno più portare con sé quella cartacea. Come? Inserendola nel proprio smartphone.

Scopriamo tutti i passaggi per poter aggiungere la propria personale Carta di Identità Elettronica al proprio dispositivo mobile. Si tratta di un metodo semplice e veloce che richiederà solo pochi minuti: