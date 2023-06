Carta di Credito YOU: la soluzione PERFETTA senza commissioni

Se sei alla ricerca di una soluzione smart per i tuoi acquisti online e nei negozi scegli Advanzia Bank che ha portato anche in Italia l’innovativa Carta di Credito YOU. Grazie a questo prodotto puoi gestire perfettamente e in economica qualunque tipo di acquisto. Devi sapere che è senza commissioni e a canone zero. Perciò clicca su questo link per richiederla in soli 2 minuti.

Carta YOU ti verrà spedita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di registrazione senza costi aggiuntivi, completamente gratis. I vantaggi sono davvero tanti perché non si limita solo a offrirti funzionalità legate agli acquisti, ma anche al prelievo di contante e ai viaggi che prenoterai in futuro con questa carta. Vuoi scoprirne di più? Allora continua a leggere, ne vale davvero la pena.

Carta di Credito YOU: tantissimi vantaggi, un’unica soluzione

Con Carta di Credito YOU ottieni un mondo di vantaggi. Non devi far altro che richiederla in soli 2 minuti. Una volta arrivata a casa tua, o all’indirizzo indicato in fase di registrazione, devi attivarla seguendo le istruzioni che ti verranno date. Terminato anche questo è pronta per essere utilizzata. Collegala al tuo conto corrente, non devi cambiare banca, e inizia ad approfittare di tutti i benefici di questa MasterCard Gold:

senza commissioni annuali per sempre con un canone annuale permanente pari a zero euro; senza commissioni per il prelievo di denaro in contanti in tutto il mondo; senza commissioni per gli acquisti all’estero; assicurazione viaggio gratuita; senza interessi sui tuoi acquisti con scadenza fino a 7 settimane; pagamento differito personalizzato dove sei tu a decidere la rata ogni mese; standard di sicurezza elevati; assistenza tramite telefono o email.

Non perderti questa occasione speciale. Scegli la Carta di Credito YOU per le tue spese quotidiane, ma anche per le emergenze e i tuoi viaggi. Hai tantissime funzionalità su cui appoggiarti per vivere in modo più sereno ogni giorno, con la sicurezza di avere al tuo fianco un partner speciale e solido in grado di soddisfare ogni tua esigenza.

