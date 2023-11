Carta di credito PAYBACK: quota gratuita e 100€ di sconto per la carta AMEX

Carta di Credito PAYBACK è, in questo momento, la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova carta di credito davvero completa e vantaggiosa. Si tratta di una carta American Express realizzata in collaborazione con il programma fedeltà multi-brand PAYBACK.

Chi richiede la carta oggi può beneficiare di una doppia promozione: la quota annuale è gratuita, senza alcun requisito da rispettare, e ci sono 100 euro di sconto sull’estratto conto effettuando almeno 250 euro di spese entro i primi 3 mesi dall’emissione.

La carta di American Express, inoltre, consente di rateizzare le spese oltre che di accumulare punti PAYBACK (1 punto per ogni 2 euro di spesi). C’è anche la possibilità di ottenere una carta supplementare. Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Carta di Credito PAYBACK: tutti i dettagli

Scegliendo Carta di Credito PAYBACK di American Express è possibile accedere a tanti vantaggi. La quota annuale è gratis, senza requisiti da rispettare, e ci sono 100 euro di sconto sull’estratto conto, effettuando almeno 250 euro di spese.

La carta, inoltre, è accessibile facilmente: basta avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per ottenere la carta, accessibile a tutti i maggiorenni con un conto corrente nel circuito SEPA e residenza in Italia.

La Carta di Credito PAYBACK è una carta a saldo ma con opzione per il pagamento rateale. Come evidenziato in precedenza, con questa carta è possibile accumulare punti per il programma PAYBACK, da utilizzare per riscattare i tanti vantaggi ottenibili con questo programma multi-brand.

Per richiedere l’emissione della carta di credito di American Express basta seguire una semplice procedura online. Tramite il link qui di sotto, infatti, è possibile inviare la richiesta ad Amex ed ottenere in tempi rapidi un responso in merito alla fattibilità dell’emissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.