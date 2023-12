Carta di credito gratuita? Il regalo di Advanzia per questo Natale

Trovare una carta di credito gratuita, a canone zero e senza commissioni sui prelievi, è un’impresa impossibile, o meglio lo era. Le cose sono infatti cambiate da quando Advanzia, banca lussemburghese digitale, ha introdotto in Italia Carta YOU, che è possibile richiedere in meno di 2 minuti tramite il modulo di questa pagina.

Carta YOU è la carta di credito a zero spese di Advanzia Bank, da poco disponibile nel nostro Paese. Un regalo di Natale ideale per tutte quelle persone che desideravano ottenere una carta di credito a zero e con requisiti poco stringenti: prima non esisteva, ora sì.

Carta di credito gratuita: a Natale regalati Carta YOU di Advanzia

I vantaggi di Carta YOU sono innumerevoli. Oltre al fatto che è una carta di credito a canone zero, non prevede alcuna commissione nei bancomat di tutto il mondo. A questo, poi, si aggiunge l’opportunità di ottenere la carta senza necessità di cambiare banca e aprire un nuovo conto corrente.

Inclusa nella carta di credito YOU di Advanzia si annovera anche un’assicurazione di viaggio gratuita e completa, ideale per chi ama viaggiare in Italia e all’estero per più volte all’anno. Inoltre è accettata in più di 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Puoi richiedere Carta YOU online compilando il modulo disponibile su questa pagina. I requisiti base da soddisfare sono la cittadinanza italiana e l’aver compiuto almeno 18 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.