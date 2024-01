Carta di credito gratis per il nuovo anno? È realtà con Carta YOU

Esiste una carta di credito senza commissioni annuali, senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo e senza la necessità di cambiare banca? Sì, è Carta YOU di Advanzia Bank, banca digitale lussemburghese, e si può richiedere online in appena 2 minuti, compilando un form con i propri dati anagrafici e le informazioni di contatto.

Se vuoi farti un regalo per questo inizio di nuovo anno, allora ti suggeriamo di prendere in considerazione la carta di credito gratuita di Advanzia appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Carta di credito gratis per il 2024: ecco Carta YOU

Carta YOU è la carta di credito gratuito offerta da Advanzia a tutti i suoi nuovi clienti. Da quando ha fatto il suo debutto in Italia, sono numerose le persone che hanno scelto di dire addio alla propria carta preferendole questa.

Il motivo? Non c’è solo il canone gratuito per sempre, ma anche i prelievi gratuiti in tutto il mondo (senza limiti), gli oltre 36 milioni di punti di accettazione (senza contare i negozi online), l’assicurazione di viaggio gratuita con una copertura totale e il pagamento differito fino a 7 settimane senza alcun interesse.

Inoltre, Advanzia non richiede di aprire un nuovo conto online, dato che è possibile associare un conto corrente di un’altra banca alla propria nuova carta di credito.

Richiedi Carta YOU direttamente sul sito ufficiale cartayou.it. Dal momento della richiesta della carta alla ricezione di quest’ultima trascorrono in genere 14 giorni lavorativi. Come requisiti base, sono richieste soltanto la cittadinanza italiana e la maggiore età.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.