Carnet Italo: ecco i pacchetti per risparmiare

I Carnet Italo pensati sia per i lavoratori che si muovono coi treni sia per i privati che si muovono di frequente sono sicuramente una soluzione davvero molto interessante per risparmiare sulle proprie tratte percorse. Sono disponibili carnet da 10 o 20 viaggi da utilizzare in 30 giorni ed inoltre le tratte che si possono scegliere sono davvero tantissime.

Vediamo ora come si compongono questi Carnet Italo utili sicuramente per chi utilizza molto i treni di questa azienda.

Carnet Italo: i dettagli

I pacchetti Smart Worker da 10 e da 20 permettono di ottenere un bell‘ 80% di sconto sui propri viaggi andata e ritorno. Solitamente questo genere di Carnet viene acquistato da chi viaggia in maniera frequente ed ha bisogno di avere una soluzione senza pensieri.

Uno dei punti cardine di questi pacchetti è sicuramente la flessibilità data dalla possibilità di cambiare biglietto senza alcun costo e senza limiti. Oltre a questo troviamo anche la possibilità di accumulare punti Italo Più, per i clienti iscritti a questo programma. Il carnet acquistato è nominativo e non è quindi in alcun modo cedibile e né rimborsabile, inoltre, è valido sia per l’andata che per il ritorno della tratta acquistata. Come vi abbiamo detto prima, c’è la possibilità di modificare il viaggio gratis e senza alcun limite fino a 3 minuti prima della partenza.

Questi pacchetti sono pensati per i lavoratori ed Italo permette di utilizzarli dal Lunedì al Venerdì. Sono quindi esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi e prefestivi. Per quanto concerne il cambio di tratta, può essere richiesto tramite il sito web di Italo, mediante l’app disponibile sia per device Android sia per iOS oppure in stazione.

Infine, le modalità per acquistare questi Carnet sono sempre le consuete dell’azienda di trasporti. Nello specifico, è possibile comprare il proprio Carnet ONLINE, tramite app o smartphone, contattando il servizio clienti Pronto Italo allo 06.07.08 o in alternativa direttamente in stazione, presso le biglietterie Italo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.