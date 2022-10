Caricatore wireless Samsung: prezzo FOLLE su Amazon (-48%)

Se vuoi caricare in modo veloce i tuoi dispositivi, come smartphone o auricolari, e sfruttare anche la tecnologia di ricarica wireless, allora è proprio il giorno giusto. Infatti oggi su Amazon beneficiando di uno sconto di ben 30 euro, potrai acquistare il caricatore wireless Samsung a soli 32,50 euro, invece di 63,07 euro.

Innanzitutto è Samsung, il che vuol dire massima affidabilità e qualità. Poi è un caricatore esteticamente molto bello, pensato per non sfigurare nell’ambiente della stanza e di ogni comodino e mobile di casa su cui lo appoggerai. Ha una ricarica super veloce e non dovrai fare altro che appoggiare il tuo dispositivo per vederlo ricaricare in un attimo.

Se approfitti subito dell'offerta di Amazon puoi portarti a casa l'ottimo caricatore wireless Samsung a soli 32,50 euro.

Caricatore wireless Samsung: carica veloce ogni dispositivo compatibile

Non solo smartphone Android ma anche gli iPhone potranno essere ricaricati, oltre agli auricolari con custodia. Supporta una ricarica massima di 15W che ti permetterà di vedere il tuo dispositivo di nuovo al massimo in men che non si dica.

Goditi la semplicità. Appoggiando solamente sulla plancia il tuo smartphone o i tuoi auricolari compatibili, un led s’illuminerà per comunicarti che il tuo dispositivo si sta ricaricando, è completamente carico oppure non è allineato bene e dovrai riposizionarlo.

Ha un design compatto e sottile, pensato per chi non ha molto spazio sulla scrivania. Il sistema di raffreddamento incorporato garantirà una perfetta ricarica veloce, limitando allo stesso tempo il consumo energetico. In confezione troverai già incluso l’adattatore da 25W che potrai anche comodamente staccare.

Approfitta di questa speciale offerta e, prima che si esauriscano le scorte disponibili, acquista il caricatore wireless Samsung a soli 32,50 euro, invece di 63,07 euro.

