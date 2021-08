Il caricatore wireless magnetico del brand ESR si trova in offerta su Amazon a 9,49€, lo sconto e del 50% rispetto al prezzo solito. Per accedere all'offerta occorre procedere all'acquisto del prodotto e digitare – al momento del pagamento – il seguente codice promozionale nell'apposito campo di testo.

ISE4LS4D

Una volta applicato il coupon il prezzo del caricatore wireless risulterà ridotto del 50%.

Questo caricatore sottile e discreto è l'ideale da abbinare agli iPhone di ultima generazione, al suo interno sono presenti dei magneti compatibili con il sistema MagSafe di Apple, disponibile sugli utlimi iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Lo standard di ricarica Qi consente di ricaricare qualunque smartphone, smartwatch o accessorio compatibile con la ricarica senza fili.

Grazie al sistema Fast Charging a 7.5W, il caricatore di ESR carica 40 minuti più velocemente rispetto ad un classico caricatore senza fili.

Oggi il prodotto del brand ESR è disponibile in offerta su Amazon a 9,49€, un prezzo dimezzato per un caricatore ben costruito e ideale per gli iPhone di ultima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica