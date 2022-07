Caricatore wireless e via: carica il tuo smartphone senza fili (Amazon)

Che te la fai a fare la tecnologia wireless se non la utilizzi? Tutti gli ultimi smartphone sul commercio la hanno integrata quindi portati a casa questo caricatore wireless per sbloccarla in un secondo.

Con il ribasso in corso su Amazon lo paghi pochissimo, completa l’acquisto proprio ora per averlo con soli 19,99€ e non ci pensare più. Finalmente elimini la presenza di qualsiasi cavo e cavetto e tieni tutto in ordine.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con l’abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Caricatore wireless: l’aggiunta perfetta sulla tua scrivania

Lo puoi mettere sulla scrivania così come sul comodino. Questo caricatore wireless è praticamente perfetto perché non solo fa tornare il tuo smartphone al 100% in tempi rapidi, ma lo utilizzi allo stesso tempo come uno stand.

Ti dico fin da subito che è compatibile con tutti gli smartphone, persino gli ultimi iPhone usciti sul mercato per non avere limitazioni. A te basta appoggiare il prodotto sulla sua base e la carica parte senza che tu faccia qualcosa.

La potenza arriva fino a 15W per dimezzare i tempi di circa 45 minuti alla volta, non è eccezionale? E ti dirò, ha anche la luce adattiva così durante le ore buie non vieni accecato dalla luce. In base all’ambiente si auto regola e ti fa sempre sapere se il prodotto si sta caricando in modo ottimale.

