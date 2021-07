Ormai sempre più dispositivi sono dotati di ricarica wireless e avere a casa un caricatore wireless è diventato decisamente necessario. Quest'oggi vogliamo mostrarvene uno dei migliori sul mercato in grandissima offerta su Amazon. Stiamo parlando del caricatore wireless di INIU che presenta, in realtà, un doppio sconto: 4,73 euro in meno sul prezzo di listino (da 16,99 euro a 12,26 euro) e soprattutto un coupon con uno sconto di 3 euro da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello che porta il prezzo finale ad appena 9 euro.

Caricatore wireless INIU ad un prezzo incredibile!

Questo caricatore wireless presenta una ricarica veloce di 10W è aggiornato a una ricarica più veloce da 15W, che riduce di almeno 45 minuti il tempo medio di ricarica. Per la prima volta in assoluto, una base di ricarica wireless è dotata di una spia luminosa adattiva intelligente che regola automaticamente la sua luce a seconda delle condizioni ambientali.

Le doppie bobine SuperConductivity permettono sia di guardare i video in orientamento orizzontale che di stare in modalità ritratto per le chiamate FaceTime e il riconoscimento facciale, tutto senza mai interrompere la ricarica. Non fatevi scappare, quindi, questa grande doppia offerta Amazon per portarvi a casa questo splendido caricatore wireless al prezzo esclusivo di 9 euro. Attenzione, il coupon scade il 31 luglio o potrebbe esaurirsi a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone