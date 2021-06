Il caricatore wireless 3 in 1 di Raide è in promozione su Amazon a soli 14,49 euro. Il prezzo di listino è reso super economico da un esclusivo coupon del 50% da attivare prima di mettere il prodotto nel carrello. Inoltre le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano se siete abbonati Amazon Prime.

Caricatore wireless 3 in 1 economico e funzionale

Il caricatore wireless 3 in 1 è una postazione di ricarica che permette di ripristinare l'autonomia di più dispositivi in contemporanea. È interamente compatibile con i dispositivi Apple e Samsung o in ogni caso con i prodotti che supportano la carina QI, infatti la postazione offre tutto ciò che è necessario alla ricarica di smartphone, smartwatch e accessori vari come cuffie true wireless.

Ogni basetta di ricarica inserita all'interno del corpo centrale è dotata di aggancio magnetico: questo favorisce la stabilità del prodotto ed evita che possa cadere o che non si possa ripristinare in modo corretto. Per poter svolgere il proprio lavoro, ovviamente, è necessario che il dispositivo appoggiato sopra supporti la ricarica di tipo wireless. Per questo motivo è necessario assicurarsi di questo particolare prima di procedere con l'acquisto.

In linea di massima, i device supportati sono la series 12, 11, XS, XR e 8 di iPhone, la serie S9, S8, S7, Note 8 e 9 di Samsung. Tutti gli Apple Watch, AirPods di seconda generazione, AirPods Pro con custodia ricaricabile wireless, Samsung Galaxy Buds e Buds +. Potete acquistare il caricatore wireless 3 in 1 su Amazon a soli 14,50 euro. Il coupon è valido fino al 30 agosto salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone