Caricatore wireless 2-in-1 a soli 11,98 euro: offertona LAMPO di Amazon

Un accessorio perfetto da tenere sulla mensola, sul comodino o sulla scrivania e che ti permette di ricaricare facilmente il tuo iPhone o smartphone. Questo caricatore wireless 2-in-1 è perfetto e puoi acquistarlo in sconto a soli 11,98 euro: è un’offerta a tempo che scadrà tra pochissime ore.

Caricatore wireless 2-in-1: le caratteristiche

Realizzato con materiali di alta qualità, questo caricatore wireless 2 in 1 offre un’esperienza di ricarica sicura e affidabile, perfetta sia per le vacanze che per i viaggi di lavoro. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, è talmente versatile che diventa un accessorio indispensabile per chi possiede più dispositivi che necessitano di ricarica.

Grazie alle alle protezioni multiple contro sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito è assolutamente sicuro ed è anche dotato di rilevamento di oggetti estranei, garantendo che la batteria del dispositivo non venga danneggiata.

Pieghevole e compatto, con quattro angoli regolabili, si adatta facilmente in uno zaino, eliminando il caos dei cavi aggrovigliati. Il rivestimento morbido simile alla pelle protegge i tuoi dispositivi da graffi accidentali, rendendolo non solo funzionale ma anche elegante.

Il prezzo, in sconto lampo, è di soli 11,98 euro. Un vero affare da non farti scappare.