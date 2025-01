Caricatore USB super, 40W e 4 porte per una ricarica veloce (solo 10€)

Approfitta di questa ottima occasione per portarti a casa un caricabatterie multiplo in grado di ricaricare tantissimi device in modo veloce e sicuro. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo caricatore USB da 40 W a soli 10,99 euro, invece che 11,99 euro.

Se dunque già il prezzo originale non era elevato adesso, con questo sconto dell’8%, è da prendere al volo. Potrai ricaricare tantissimi dispositivi in un unico posto, anche più di uno contemporaneamente, e senza preoccupazioni di alcun tipo. Ha un design leggero e compatto e te lo puoi portare dietro quando sei in viaggio.

Caricatore USB veloce e super versatile

Con questo caricatore USB potrai ridare energia a tantissimi device come smartphone, tablet, diversi laptop, consolle di gioco, auricolari wireless, smartwatch e tanto altro. Non dovrai più portarti dietro chissà quanti caricabatterie, ti basta questo. È in grado infatti di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, grazie alle sue 4 porte USB veloci. Ha 2 USB Type-A e 2 USB Type-C.

Possiede delle porte PD e QC 3.0 che velocizzano notevolmente l’alimentazione garantendo quindi una perdita minore di tempo. Nonostante sia molto versatile ha un design estremamente compatto e leggero e dunque occupa poco spazio sia nella presa della corrente che in una borsa o in uno zaino. È dotato di protezioni da surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito per garantire la massima sicurezza dei dispositivi che verranno collegati.

Non ci sono dubbi, a una cifra del genere non potrai trovare di meglio. Quindi fai alla svelta prima che la promozione scada e il prezzo torni alla normalità. Vai subito su Amazon e acquista il tuo caricatore USB da 40 W a soli 10,99 euro, invece che 11,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.