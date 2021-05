RAMPOW mette in sconto su Amazon un caricatore USB-C per smartphone, tablet e PC, compatibile con la tecnologia di ricarica rapida a 61W. L’offerta di oggi abbassa il prezzo a soli 13,89 euro.

Caricatore USB-C RAMPOW: prezzo piccolo, tanta potenza

Il caricatore USB-C da 61W supporta la ricarica USB Power Delivery 3.0, QC 2.0 / 3.0 e AFC, che assicurano una ricarica rapida e efficiente a casa, in ufficio o in mobilità. Può ricaricare del 50% il vostro MacBook Pro da 13” in soli 30 minuti.

GaN e RAMPOW IG POWER riducono la temperatura dei componenti e massimizzano l’efficienza di carica, fornendo sicurezza completa con protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente, protezione ignifuga, controllo del surriscaldamento e protezione da sovratensioni. La tecnologia GaN fornisce perdite ridotte e maggiore potenza riducendo alla metà le dimensioni di altri caricabatterie di eguale potenza.

Il caricatore USB C di RAMPOW è in offerta su Amazon a 13,89 euro. Il prezzo di oggi lo rende uno degli alimentatori per smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo, ideale per tutti gli smartphone Android moderni e per i nuovi iPhone 12 e 12 Pro. È disponibile la spedizione espressa con consegna garantita entro 2 giorni lavorativi ed è possibile restituire il prodotto in modo veloce e gratuito.

