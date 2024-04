Caricatore USB C a 6 PORTE: il più potente che puoi avere a 23€

Il caricatore USB C a 6 porte di Rocoren è lo strumento ideale al servizio di chiunque abbia esigenza di ricaricare più dispositivi velocemente ed in contemporanea, garantendo la massima versatilità per tutta la famiglia: niente più inutili perdite di tempo. Un accessorio che si distingue anche per l’ottima costruzione e per le dimensioni compatte: è leggerissimo, quindi puoi portarlo con te ovunque.

Prima che la promozione giunga al termine, sfrutta l’opportunità e completa il tuo ordine su Amazon: grazie ad uno sconto folle del 34%, il caricatore USB C sarà tuo ad un prezzo di soli 23 euro anziché 35 euro.

Super offerta per il caricatore USB C Rocoren

Dotato di ben 6 porte USB, di cui 3 USB Type C da 20W e 3 USB A da 18W, questo apparecchio ti consente di ricaricare contemporaneamente una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone Android e iPhone, tablet, powerbank e molto altro ancora. Il design portatile del caricatore USB C Rocoren lo rende ideale per l’uso domestico, in ufficio o in viaggio: sarà impossibile farne a meno.

Non è tutto: capita spesso che prodotti dal costo così ridotto non includano determinate misure di sicurezza, fondamentali nel momento stesso in cui la maggior parte degli ingressi USB funzionassero allo stesso momento. Il caricatore USB C Rocoren, invece, protegge efficacemente i tuoi dispositivi da sovraccarico, surriscaldamento e corrente eccessiva.

Le unità a disposizione stanno per finire, scegli la convenienza ed aggiungi al carrello il tuo nuovo caricatore USB C Rocoren a 6 porte risparmiando 12 euro: arriverà a casa con consegna rapidissima.