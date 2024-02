Caricatore USB da 152W con 8 porte e display LCD al 55% in MENO

Alimenta e ricarica tutti i tuoi dispositivi in un unico posto senza avere i cassetti pieni di caricatori spendendo pochissimo, grazie a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Caricatore USB da 152 W a soli 24,74 euro, invece che 54,99 euro. Per poterlo avere a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice LPYPECVE al momento del pagamento.

Così facendo puoi beneficiare di ben due sconti, uno del 40% e uno del 15% per un ribasso totale del 55% che ti fa risparmiare quasi 30 euro. Una promozione da urlo.

Caricatore USB super potente con ben 8 porte

Tra le tante cose interessanti di questo magnifico Caricatore USB sicuramente una delle più notevoli è la sua potenza da 152 W che ti permettono quindi di alimentare anche un portatile. Così puoi davvero usare un unico dispositivo per tutti i tuoi device. E poi ha 8 ingressi USB dove ci potrai collegare fino a 8 dispositivi appunto.

Ha un design compatto e un pratico LCD dove puoi monitorare costantemente lo stato di ricarica e la corrente. Ha delle protezioni che lo rendono sicuro al 100% e una compatibilità con praticamente tutti i device.

Fai alla svelta perché difficilmente una promozione così potrà durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Caricatore USB da 152 W a soli 24,74 euro, invece che 54,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina e inserire il codice LPYPECVE al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.