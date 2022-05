Caricatore ultra rapido con luce da notte: GENIALATA a 7€ su Amazon

Una delle migliori occasioni Amazon del momento, è questo super caricatore rapido con luce da notte integrata. Una genialata utile, perfetta per la camera da letto, che adesso prendi a prezzo ridicolo: completa al volo l’ordine per accaparrartela a 7€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi prime.

Caricatore rapido con luce da notte: uno spettacolo

Di fondo, è un sistema di ricarica da 20W, perfetto per ricaricare velocemente smartphone, wearable e altri dispositivi. A disposizione, hai due porte USB: una ti tipo C (la più rapida) e una standard di tipo A.

Basta premere però il pulsante a sfioramento perché la magia si compia. Infatti, si attiverà la luce da notte, che – con discrezione – creerà un punto luminoso, perfetto per muoversi al buio. Con una pressione prolungata del tasto, puoi anche regolare la luminosità in base alle tue esigenze. Inoltre, grazie alla funzione memoria, una volta che l’avrai regolata verrà mantenuta così ad ogni accensione e spegnimento, fino a quando non deciderai di modificarla nuovamente.

Insomma, un prodotto 2 in 1 pratico e versatile. Questo caricatore rapido con luce da notte, a questo prezzo, è assolutamente imperdibile. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e portalo a casa adesso a 7,99€ appena: completa l’ordine prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo limitato.