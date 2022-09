Caricatore MagSafe Belkin praticamente REGALATO su Amazon

Oggi Amazon è in vena di regali. Infatti questo caricatore wireless, con tanto di alimentatore d 20W e cavo lungo 2 metri, inclusi, è al 46% di sconto. È uno sbaglio? Poco importa, affrettati e metti subito nel carrello il caricatore MagSafe Belkin a soli 24,49 euro, invece che 44,99 euro.

Ricarica wireless il tuo iPhone compatibile con MagSafe, anche il nuovissimo iPhone 14. Supporto magnetico per essere attaccato sul retro del tuo smartphone, per una carica super veloce. Con il cavo lungo 2 metri incluso, potrai anche usare il tuo dispositivo e continuare la ricarica.

Belkin ci ha ormai conquistato con i suoi ottimi prodotti. Anche in questo caso siamo di fronte a un dispositivo di ricarica wireless eccellente. Non farti sfuggire l’occasione di averlo a quasi la metà del prezzo. Se acquisiti subito il caricatore MagSafe Belkin paghi solo 24,49 euro.

Caricatore MagSafe Belkin: appoggialo in casa o portalo con te

Grazie alle sue piccole dimensioni portai scegliere, se appoggiarlo in casa, e usarlo come un tappetino di ricarica wireless, oppure se portarlo con te. Attraverso un piccolo led, situato in cima, potrai essere sicuro che il tuo iPhone sta caricando. Infatti la luce ti avviserà se è in carica o se ci sono interferenze, e quindi va riposizionato.

Aggancialo sul retro del tuo dispositivo compatibile senza paura che si stacchi e, tenendo il tuo iPhone con una sola mano, continua a svolgere le tue normali attività. Inclusi nella confezione ci sono, un alimentatore da 20W, per una carica veloce, e un cavo da 2 metri, nel caso la presa dovesse essere distante da dove lo vuoi appoggiare.

Ottimo per ogni momento, che sia in casa, o in giro. Goditi l’offerta di Amazon prima che finisca. Metti nel tuo carrello il fantastico caricatore MagSafe Belkin a soli 24,49 euro, invece che 44,99 euro.

