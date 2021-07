Il caricatore da parete del marchio IWAVION con 4 uscite di cui una rapida, va in offerta su Amazon a soli 11,89 euro grazie a uno sconto del 15% applicato al prezzo di listino che porta a un ottimo risparmio complessivo.

Caricatore da parete IWAVION: caratteristiche principali

Questo caricatore rapido da 30 W presenta quattro porte USB Type-A di cui una è dotata di supporto alla ricarica QC 3.0. Si tratta di una delle tecnologie di ricarica USB più veloce, da 0 a 80% in 35 minuti, aumenta l'efficienza di carica del 38% e riduce il rilascio di calore del 45% rispetto a QC 2.0.

Il caricatore USB è realizzato in materiale ignifugo e il sistema di sicurezza integrato protegge il dispositivo e il caricabatterie USB stesso da sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito, ecc. Il tutto è conforme ai severi standard CE e FCC, che garantisce la massima sicurezza per la ricarica. Ovviamente la sicurezza è garantita anche qualora decidiate di caricare contemporaneamente 4 dispositivi.

Rispetto al prezzo solito di 13,99 euro, oggi il caricatore IWAVION è in offerta su Amazon a soli 11,89 euro. Non manca la spedizione espressa per gli abbonati al programma Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica