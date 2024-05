Caricatore da 67W con 4 porte: lo paghi 21€ grazie al COUPON del -50%!

Dimenticati di dover cercare prese multiple o attaccare e staccare i cavi per caricare i tuoi dispositivi. Con il caricatore Rocoren, avrai ben 4 porte disponibili e una potenza di 67W, rendendolo adatto sia agli smartphone che a dispositivi che richiedono più energia, come i portatili. E il suo prezzo originale di 42,99€, crolla a soli 21,49€ grazie al coupon del 50%!

Tutte le caratteristiche del caricatore 4 in 1

Questo caricatore è dotato di tre porte USB-C e una porta USB-A, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Che tu debba ricaricare smartphone, tablet, laptop o altri dispositivi elettronici, questo caricabatterie assicura che tutti i tuoi dispositivi siano pronti in pochissimo tempo, grazie alla tecnologia di ricarica rapida.

Ovviamente, è dotato di tecnologia GaN5 di ultima generazione, che offre maggiore efficienza e riduce la generazione di calore. Questa tecnologia innovativa rende il caricabatterie più piccolo, leggero e silenzioso rispetto ai caricabatterie tradizionali, senza compromettere la potenza o la velocità di ricarica.

In termini di sicurezza, è dotato di certificazioni UL e CE e incorpora diverse protezioni integrate per salvaguardare i tuoi dispositivi durante la ricarica. Tra queste protezioni troviamo la protezione da sovratensione (OVP), la protezione da sovracorrente (OCP), la protezione da sovratemperatura (OTP) e la protezione da cortocircuito (SCP). Queste misure assicurano che la ricarica avvenga in modo sicuro, evitando qualsiasi rischio per i tuoi dispositivi.

Compatto e leggero, è perfetto per essere portato con te durante i viaggi o in ufficio. Misura infatti solo 9 x 5,2 x 3,1cm e pesa 140g. L’elegante finitura nera gli conferisce, poi, un aspetto raffinato!

Fai tuo questo incredibile caricatore a soli 21,49€, anziché i classici 42,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon del 50%.