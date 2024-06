Caricabatterie USB C con 2 PORTE: solo 10€ col coupon del 40%

Il caricabatterie USB C a doppia porta Novoo RG35 è super consigliato per ricaricare rapidamente e contemporaneamente i tuoi dispositivi elettronici. Un accessorio che si distingue anche per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, garantendo prestazioni sempre al top: difficile trovare di meglio spendendo così poco.

Approfittando del coupon con sconto del 40%, puoi ottenere il caricabatterie USB C a 2 ingressi Novoo RG35 per soli 10 euro: non perdere questa opportunità ed ordinalo subito su Amazon, prima che l’offerta scada.

Prezzo in picchiata per il caricabatterie USB C Novoo

Il Novoo RG35 utilizza la tecnologia GaN III, offrendo prestazioni superiori e massima sicurezza durante la ricarica. Con protezioni integrate contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, questo caricabatterie USB C lavora con una potenza di 35W. La qualità costruttiva del Novoo RG35 è eccellente: un caricabatterie compatto e leggero, facile da portare ovunque. Inoltre, è compatibile con tutti i principali marchi, inclusi iPhone di Apple e smartphone Samsung Galaxy.

Non perdere l’occasione di acquistare il tuo nuovo caricabatterie USB C a doppia porta: le scorte sono limitate, quindi aggiungilo al carrello oggi stesso con un costo minimo e la spedizione a casa sarà velocissima.