Caricabatterie USB C 2-in-1: spunta il COUPON per averlo a 13€

Il caricabatterie USB C 2-in-1 Novoo RG35 è la scelta ideale per ricaricare velocemente e contemporaneamente i tuoi dispositivi elettronici. Questo accessorio si distingue per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, integrando tecnologie avanzate che garantiscono prestazioni di alto livello nonostante un costo incredibilmente contenuto.

A proposito di ciò, sappi che ora hai la possibilità di spuntare il coupon con sconto del 20% per ottenere il caricabatterie USB C a 2 ingressi Novoo RG35 con soli 13 euro: sii veloce, finché ci sono ancora unità disponibili.

Torna in offerta il caricabatterie USB C Novoo

Novoo RG35 adotta la tecnologia GaN III, che assicura performance elevate e massima sicurezza durante la ricarica. Con protezioni integrate contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, questo caricabatterie USB C opera con una potenza di 35W: è un fulmine. La costruzione del Novoo RG35 è impeccabile: un dispositivo compatto e leggero, facile da trasportare ovunque. Nessun problema di compatibilità con la maggior parte dei telefoni in commercio, tra cui iPhone di Apple e smartphone Samsung Galaxy.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo consigliatissimo caricabatterie USB C a doppia porta: le scorte sono limitate, quindi aggiungilo al carrello oggi stesso e riceverai il tuo ordine entro pochissimi giorni.