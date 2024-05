Caricabatterie USB C 2-in-1: è già tuo a 19€ grazie a 2 SCONTI

Il caricabatterie USB C a 2 porte realizzato da Ugreen è una soluzione versatile per chiunque abbia bisogno di caricare più di un dispositivo simultaneamente ed in tempi rapidi. Equipaggiato con due porte USB Type C ad altissime prestazioni, consente una ricarica incredibilmente veloce degli apparecchi che utilizzi ogni giorno.

Si tratta di un’occasione che non puoi perdere: completa l’acquisto il prima possibile sfruttando uno sconto iniziale del 17% e spuntando il coupon con sconto del 20%, così da avere il caricabatterie a doppio ingresso USB C spendendo solo 19 euro piuttosto che i normali 29 euro.

Prezzo disintegrato per il caricabatterie USB C Ugreen

Il caricabatterie USB C combina una potenza 20W + 20W, per un totale di 40W, e consente di alimentare smartphone, tablet e non solo in contemporanea, riducendo di parecchio il tempo occorrente per la ricarica dei due dispositivi. Per fare un esempio, con appena 30 minuti, il tuo iPhone otterrà fino al 58% di autonomia.

Le dimensioni compatte si abbinano ad un peso leggero, così da rendere il caricabatterie estremamente portatile. La sua costruzione di elevata qualità garantisce resistenza e lunga durata, mentre il chip integrato assicura la piena sicurezza durante l’uso scongiurando cortocircuiti, surriscaldamento, sovratensioni e sovracorrenti.

Restano pochissime unità a disposizione, per cui salva subito nel carrello questo caricabatterie USB C 2-in-1 ed otterrai un risparmio di 10 euro sul prezzo iniziale: lo riceverai a casa entro fine mese.