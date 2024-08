Caricabatterie USB C 2-in-1 a soli 11€ spuntando il coupon del 30%

Il caricabatterie USB C 2-in-1 Novoo RG35 è l’opzione perfetta per chi cerca una ricarica rapida e simultanea per i propri dispositivi elettronici. Questo accessorio si distingue per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo, combinando tecnologie avanzate che offrono alte prestazioni, il tutto a un prezzo super competitivo.

Attualmente, puoi ottenere il caricabatterie USB C a 2 ingressi Novoo RG35 con soli 11 euro, semplicemente spuntando il coupon con sconto del 30%: approfittane subito, prima che le unità disponibili finiscano.

Minimo storico per il caricabatterie USB C Novoo

Il caricabatterie USB C Novoo RG35 sfrutta la tecnologia GaN III, garantendo una ricarica fulminea e sicura. Infatti, con una potenza di 35W, offre protezioni integrate contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, assicurando così la massima efficienza. Il design compatto e leggero del Novoo RG35 lo rende facile da portare con sé ovunque. È compatibile con la maggior parte degli smartphone, inclusi gli iPhone di Apple e i Samsung Galaxy.

Non perdere l’opportunità, prima che i modelli ancora a disposizione finiscano: questo caricabatterie USB C a doppia porta può essere tuo al prezzo più basso di sempre, devi solo metterlo nel carrello per riceverlo a casa nel minor tempo possibile.