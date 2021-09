Smartphone, tablet ed altri dispositivi ricaricati contemporaneamente e con estrema rapidità? Un sogno che si realizza grazie alla performante stazione di ricarica realizzata da Orangeck. Lo sconto del 15% rende questo prodotto ancora più appetibile: un utilissimo strumento che potrà essere tuo ad un prezzo di appena 34,84 euro con spedizione gratuita.

Cosa aspetti? Fai subito il tuo ordine approfittando di questa ghiotta opportunità.

Orangeck Stazione di Ricarica: pura potenza anche in modalità wireless

Quante volte hai dovuto sopportare attese interminabili prima di ricaricare il tuo smartphone o tablet? Un inconveniente parecchio fastidioso, soprattutto quando si ha poco tempo a propria disposizione.

Grazie all'innovativa stazione di ricarica ideata da Orangeck non avrai più nulla di cui preoccuparti. L'apparecchio prevede diverse modalità di ricarica. Ti segnaliamo in particolar modo la presenza dell'uscita rapida QC3.0 e soprattutto il sistema di ricarica wireless. Potrai inoltre scegliere se effettuare la ricarica a 5V, 9V o 12V.

Tranquillo, c'è spazio per tutto: potrai ricaricare in contemporanea fino a 9 dispositivi, di cui uno in modalità wireless ed 8 tramite cavo. Non manca neppure l'ingresso USB Type-C per tutti i più moderni smartphone Samsung, iPhone e tanti altri ancora.

Il comodo display LED fornirà poi utili informazioni per ognuno degli apparecchi che avrai collegato: in questo modo sarai sempre in grado di monitorare con estrema accuratezza lo stato di ricarica dei tuoi device.

Da sottolineare infine la presenza del cavo di alimentazione staccabile da 125 cm (Standard Europeo), oltre ad un affidabile servizio di assistenza post vendita ed una garanzia valida per ben 18 mesi.

Con Orangeck Stazione di Ricarica non rimarrai più a secco di energia: acquista subito il prodotto su Amazon e dona lunga vita ai tuoi smartphone e tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

