Captain America e Black Panther: il trailer del nuovo videogioco Marvel

Manca ancora un nome ufficiale, ma Skydance New Media e Marvel Games hanno confermato il nuovo videogioco che avrà per protagonisti Captain America e Black Panther durante la Seconda Guerra Mondiale.

Skydance, team guidato da Amy Hennig, director dei primi tre Uncharted, descrive il progetto come un’avventura cooperativa basata sulla narrativa in cui potremo controllare quattro personaggi: un giovane Steve Rogers, alias Captain America; Azzuri, nonno di T’Challa e la Pantera Nera durante la Seconda Guerra Mondiale; Gabriel Jones, un soldato americano e membro degli Howling Commandos e Nanali, leader del nascente Wakandan Spy Network.

Lo sviluppatore spiega che i giocatori possono aspettarsi controlli intuitivi e un gameplay esaltante che cattura secondo per secondo l’essenza dei prodotti Marvel, ispirata a fumetti, serie TV e pellicole cinematografiche.

Quando uscirà il gioco di Captain America e Black Panther?

È ancora presto per dare una risposta a questa domanda, dato che Skydance e Marvel non solo non hanno rivelato il nome del gioco, ma neanche le piattaforme di destinazione e, appunto, una indicativa data di uscita.

L’impressione è che bisognerà aspettare parecchio, considerato che lo studio è stato formato solo nel 2019 dalla società hollywoodiana Skydance e la prima conferma sull’esistenza di un progetto in collaborazione con Marvel è arrivata circa un anno fa.

Salvo sorprese, ci aspettiamo che il gioco esca per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

