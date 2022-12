Capodanno fuori? Casa al sicuro con il sistema d'allarme SMART a 52€

Lo ordini adesso, arriva in un attimo e lo monti in pochi minuti. Con questo sistema d’allarme smart, compatibile addirittura con Alexa, puoi lasciare casa al sicuro mentre non ci sei. Goditi le vacanze e controlla da smartphone che sia tutto ok.

Complice un goloso coupon Amazon a tempo limitato, il kit da 8 pezzi puoi prenderlo a 52€ circa appena adesso. In dotazione, ricevi una centralina, 2 telecomandi di controllo e 5 sensori per porte e finestre. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Un prodotto incredibilmente facile da utilizzare, che si inserisce nel flusso della tua casa intelligente. Infatti, per utilizzarlo basta una connessione a Internet e un’applicazione specifica da installare sul tuo smartphone. Tramite lei, potrai procedere alla rapida configurazione di tutto l’impianto, che sarà pronto in pochi minuti. Sistema su porte e finestre i sensori, che sono assolutamente wireless, e posiziona la centralina collegata alla corrente elettrica e a Internet. Hai finito.

Se – quando l’antifurto è attivo – qualcuno proverà ad entrare in casa, riceverai una notifica sul tuo dispositivo e una forte sirena spaventerà gli intrusi. Inoltre, non è da sottovalutare la presenza di una batteria tampone: il dispositivo rimane acceso fino a 8 ore, anche se qualcuno stacca la corrente elettrica.

Con il kit, hai in dotazione tutto l’occorrente per coprire fino a 5 porte e finestre. Se ti serve proteggerne di più, puoi acquistare a parte il singolo sensore (a 9,99€ appena su Amazon). Come anticipato, a casa arriva anche la centralina e 2 telecomandi per gestire il sistema.

Insomma, la soluzione perfetta per proteggere la casa è questo sistema d’allarme smart, assolutamente compatibile anche con l’assistente vocale Alexa. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo adesso a 52€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

