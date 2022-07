Capelli effetto seta a 11€? Acquista il kit Pantene Pro-V con 4 prodotti scontati 38%

Il caldo rende lo styling una parte davvero fastidiosa della propria routine di bellezza quotidiana: dall’asciugatura fino all’uso della piastra, ogni step è una vera e propria tortura. Per questo, abbiamo deciso di proporti una soluzione ideale per avere capelli effetto seta, lisci e super sani. Acquistando la confezione Pantene Pro-V disponibile su Amazon a un prezzo di appena 11,49€ invece di 18,56€, potrai gestire i tuoi capelli perfettamente in semplici e pochissimi step.

Con l’acquisto otterrete ben 4 prodotti, caratterizzati dalla fantastica formula Pro-V del brand, lo shampoo Pantene Pro-V Lisci Effetto Seta da 250ml, il balsamo 3 Minute Miracle da 150ml, la maschera capelli da 300ml e l’olio secco all’infuso di Argan. Per questo, se hai intenzione di donare ridurre notevolmente la cura della chioma, evitando di ricorrere a piastre e altri prodotti, ti invitiamo ad acquistare questo kit super conveniente ad appena 11,49€.

Capelli lisci e sani

La formula Pro-V di Pantene trasforma i tuoi capelli rendendoli più forti e visibilmente sani, riparando all’istante i segni dei danni da styiling grazie agli ingredienti specifici e priva di siliconi, olio minerale e coloranti. La linea Lisci Effetto Sete lascia i tuoi capelli meravigliosamente lisci e morbidi, combattendo anche le chiome più ribelli e controllando l’effetto crespo.

Si tratta di un trattamento da poter utilizzare quotidianamente, pensato per non appesantirti. Il balsamo sfrutta un’effetto luminoso e nutriente in grado di andare a penetrare in profondità anche nei capelli più ribelli e sfibrati, magari rovinati proprio da un’eccessivo uso di piastre o arricciacapelli senza la giusta protezione per alte temperature. L’olio secco d’Argan per capelli lisci, invece, è ideale da utilizzare anche nei giorni in cui non hai lavato precedentemente la tua chioma, in quanto è pensato per idratare e illuminare con delicatezza e aiutarti a gestire al meglio lo styling. Per questo, vista la validità dei prodotti e l’imbattibile rapporto qualità/prezzo, ti consigliamo di portare a termine l’acquisto finché sei in tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.