Canva cambia tutto: nuovi strumenti per aziende e funzioni IA

Canva si rinnova completamente. A partire da agosto, infatti, assisteremo alla nuova veste, interamente riprogettata, del famosissimo editor. Non solo dal punto di vista estetico, ma anche funzionale con l’integrazione di una nuova suite di prodotti, nuove opportunità con l’Intelligenza Artificiale e l’introduzione della nuova piattaforma all-in-one in abbonamento chiamata Canva Enterprise.

I più veloci potranno però già gustarsi una piccola anticipazione di quello che sarà il nuovo Canva, riservata al primo milione di utenti che riuscirà a scovare il portale segreto, nascosto da qualche parte nella home page.

Editor riprogettato e funzionalità per le aziende

Dal 2013, anno della sua fondazione, fino ad oggi, Canva si è guadagnato un posto di tutto rispetto tra gli strumenti più utilizzati da utenti e aziende: sono ben 185 milioni gli utenti che ne utilizzano le infinite funzionalità ogni mese. Il prossimo, grande aggiornamento promette scintille: un nuovo editor, più fluido e ricco di novità.

La nuova home page, che sarà resa disponibile globalmente a partire da agosto, promette di semplificare ulteriormente l’attività dell’utente. A partire dello spazio di lavoro, con l’introduzione di una nuova barra degli strumenti per accedere più rapidamente alle funzioni e la possibilità di allestire l’area di lavoro come meglio si preferisce, ad esempio impostando dei preferiti per tenerli sempre a portata di mano.

Novità anche per chi utilizza Canva a livello aziendale: i team potranno condividere e accedere ancora più facilmente ai progetti condivisi attraverso una nuova barra laterale, che accoglierà anche eventuali notifiche. Migliorata anche la funzionalità commenti, che potranno essere nascosti, filtrati e ordinati.

Il noto editor ha annunciato anche l’introduzione del servizio in abbonamento Canva Enterprise. Questa piattaforma all-in-one, studiata appositamente per aziende e business, includerà una console di amministrazione centralizzata da cui sarà possibile gestire team e autorizzazioni.

Non mancheranno funzionalità di sicurezza (ISO, SCIM e SSO) e supporto dedicato per progettazione, formazione e sviluppo di integrazioni personalizzate. L’obiettivo di Canva Enterprise? Potenziare la creazione di contenuti, aumentare la produttività e ridurre i costi.

L’Intelligenza Artificiale ancora più… intelligente

Le novità non sono finite qui. Con il nuovo aggiornamento, verranno introdotti i Canva Courses, che permetteranno all’utente di trasformare i progetti in materiale didattico interattivo e coinvolgente, sotto forma di lezioni da proporre ai team. Poi ci sono i Work Kits, ovvero una raccolta di modelli e risorse su misura pensati per fornire ispirazione.

Anche Magic Studio, l’Intelligenza Artificiale di Canva introdotta lo scorso anno, fa incetta di novità con una serie di nuovissimi strumenti che sfrutteranno la più recente tecnologia di IA generativa.

Molto interessante è la funzione in grado di catturare i momenti salienti dei video per generare clip brevi e coinvolgenti, una sorta di highlights. Degna di nota è anche Magic Grab, che permette di selezionare qualsiasi elemento di un’immagine per spostarlo, rimuoverlo o sostituirlo a piacimento.

Queste non sono altro che le novità principali: è chiaro ormai che ad agosto Canva subirà una vera e propria rivoluzione. Non ci resta che attendere.