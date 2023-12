Canta Tu Karaoke in offerta con 151€ di SCONTO

Vuoi passare giorni divertenti a casa con la tua famiglia durante le festività natalizie? Oppure hai bisogno di un’idea regalo che lasci a bocca aperta chi la riceve? Dai un’occhiata a questa super offerta di MediaWorld. Oggi acquisti il Canta Tu Karaoke con 151 euro di sconto. Si tratta di un’occasione incredibile. Approfittane subito, prima che le scorte finiscano mandando in sold out questa promozione. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Canta Tu Karaoke: l’animatore delle feste

Scegli Canta Tu Karaoke con microfono wireless incluso per animare feste in famiglia e tra amici, all’aperto o indoor. Acquista l’abbinata con microfono a solo 1 euro in più per averne due da usare in compagnia! Ne vale davvero la pena. Questo sistema audio e video è speciale. Vivi la magia del vero karaoke senza doverti ingegnare con computer, videoproiettori, casse e altro. Questo gioiellino include tutto il necessario per cantare insieme e divertirsi.

Grazie all’ampio schermo touch selezioni le canzoni e segui il testo che si illumina a tempo. Appena sotto il display si trova la potente cassa audio in grado di riprodurre suoni con bassi profondi e alti cristallini. Le pratiche rotelle e la dimensione ridotta rendono questo dispositivo facile da portare ovunque, sempre con sé. Acquistalo ora a soli 198 euro, invece di 349 euro. Lo trovi solo su MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.