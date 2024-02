Canone zero per un anno: l'offerta Fineco Bank per i nuovi utenti

Fineco Bank continua a stupire con la sua offerta dedicata ai nuovi clienti: ben 12 mesi di canone gratuito. Con un mix di servizi innovativi, il conto Fineco si orienta a 360° su banking, investimenti e trading – tutto all’interno di un unico conto.

Sei interessato solamente al trading? Con Fineco hai accesso anche a un conto multicurrency dedicato solamente al trading a canone zero, con commissioni dello 0,19% del controvalore dell’ordine.

Tutto ciò che Fineco ha da offrire

L’esperienza di banking offerta da Fineco combina tecnologia di punta con un tocco umano che garantisce un servizio personalizzato. Una delle caratteristiche principali dell’offerta di Fineco è la sua vasta gamma di opzioni di prelievo e pagamento digitale.

Puoi prelevare senza carta agli ATM UniCredit utilizzando semplicemente il QR Code sul tuo smartphone e anche effettuare pagamenti contactless con il tuo dispositivo mobile. Con Fineco Pay, puoi scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi aggiuntivi direttamente dall’app.

Ci sono poi i bonifici, istantanei per ricevere e inviare denaro in pochi secondi, e standard illimitati verso l’Italia e 250 paesi esteri in 20 diverse valute, a cui si affiancano la funzione Maxi Acquisto ti permette di aumentare temporaneamente il massimale della tua carta Visa Debit fino a 5.000 euro per un giorno.

Con Fineco, puoi pagare bollettini, multe e bollo auto scattando una semplice foto dal tuo smartphone. E se dimentichi il PIN della tua carta, puoi richiederlo rapidamente tramite l’app e riceverlo immediatamente tramite SMS. In caso di smarrimento o furto della tua carta, puoi bloccarla autonomamente, sempre tramite l’app.

L’offerta dispone di canone azzerato per 12 mesi: ti basta aprire un conto direttamente online. Le condizioni di attivazione sono residenza italiana e maggiore età; avrai inoltre bisogno di un documento di riconoscimento e del tuo smartphone per procedere con la registrazione.

