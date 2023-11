Canone zero e senza cambiare banca: richiedi Carta YOU in 2 minuti

Con l’obiettivo di offrire un servizio senza precedenti, Carta YOU di Advanzia Bank si distingue dalla concorrenza per essere completamente priva di commissioni annuali, un elemento chiave che la rende un’opzione irresistibile per chiunque cerchi un modo efficiente ed economico per gestire il proprio denaro. Ecco come richiedere questa innovativa carta di credito Mastercard Gold in pochi minuti e senza costi.

Carta YOU: tutti i vantaggi che offre

La promessa di Advanzia Bank è chiara: zero commissioni annuali per sempre. Un’offerta allettante che si traduce in un risparmio tangibile nel lungo periodo. I titolari di questa carta possono ottenere tutti i vantaggi di una carta di credito, senza dover preoccuparsi di oneri annui nascosti.

Grazie alla partnership con Mastercard Gold, questa carta offre l’opportunità di prelevare denaro in contanti senza alcuna commissione da più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Un vantaggio che si estende anche agli acquisti effettuati all’estero, con oltre 36 milioni di punti di accettazione.

Advanzia Bank non si limita a fornire solo una carta di credito. Ogni titolare della Carta di Credito You può beneficiare di una copertura assicurativa completa per i viaggi, senza costi aggiuntivi. In più, è possibile accedere a un credito gratuito fino a 7 settimane: i titolari possono quindi dilazionare i propri pagamenti senza interessi, garantendo una maggiore flessibilità. E non è nemmeno necessario cambiare banca, basta utilizzare il proprio conto corrente già esistente.

Zero commissioni annuali, accesso globale senza costi aggiuntivi, un pacchetto assicurativo completo e opzioni di pagamento flessibili fanno di questa carta di credito un’opzione imperdibile per chi cerca stabilità finanziaria. Richiedi Carta YOU in soli 2 minuti direttamente online e ricevila a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.