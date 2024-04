Canone zero e fino a 250€ in buoni Amazon: promozione agli sgoccioli

Il mondo delle promozioni bancarie si arricchisce di una nuova e imperdibile offerta, targata Crédit Agricole. Aprirе un conto online presso Crédit Agricole ti offre numerosi vantaggi fin dall’inizio. Come il canone zero per 9 mesi, che potrai azzerare definitivamente in diversi modi, e la possibilità di ricevere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.

Come accedere alla promozione Crédit Agricole

Per i primi 9 mesi, potrai gestire il tuo nuovo conto Crédit Agricole senza alcun costo aggiuntivo. È inoltre possibile azzerare il canone definitivamente rispettando determinati requisiti: accredito dello stipendio/pensione, oppure avere meno di 35 anni, o ancora possedere un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro o avere un dossier titoli attivo.

Se decidi di aprire il tuo conto entro il 30 aprile utilizzando il codice promozionale “VISA” e sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa, potrai ricevere fino a 100 euro in buoni Amazon. Anche invitare i tuoi amici ad unirsi a Crédit Agricole ti farà guadagnare fino a 150 euro in buoni Amazon, per un massimo di 6 inviti.

Oltre ai vantaggi economici, Crédit Agricole ti offre anche la massima comodità e sicurezza, con un’applicazione dedicata che ti permetterà di avere la tua banca a portata di mano: fissa appuntamenti in filiale con il tuo consulente, richiedi prodotti e quotazioni rapidamente, ricevi notifiche istantanee sui movimenti del tuo conto ed effettua pagamenti in tempo reale.

C’è anche la carta di debito Visa, che puoi richiedere in fase di apertura del conto: è a canone zero per i primi 2 anni e puoi utilizzarla per pagare ovunque nel mondo, oltre che online. Inoltre, può essere associata ai principali wallet digitali, ma anche essere gestita completamente dall’applicazione per dispositivi mobili, dove è possibile anche metterla “in pausa” per salvaguardare i tuoi soldi in caso di furto o smarrimento.

Altro vantaggio è la possibilità di avere a tua disposizione la competenza di un consulente dedicato sempre al tuo fianco: questa figura potrà infatti fornirti proposte di investimento personalizzate, anche a distanza, e sarà sempre disponibile per qualsiasi consulenza tu desideri. Potrai ricevere e gestire le proposte anche dall’applicazione o direttamente dall’Home Banking, in autonomia.

La promozione è ormai agli sgoccioli: apri un conto online Crédit Agricole entro il 30 aprile per ottenere fino a 250 euro in buoni Amazon e canone azzerato per 9 mesi.