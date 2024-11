Canone Rai torna a 90€: come non pagarlo nel 2025

Il Canone Rai tornerà a 90€ nel 2025. È questa la brutta notizia che ha svegliato gli italiani qualche giorno fa. Il giorno precedente alla bocciatura dell’emendamento proposto dalla Lega c’era ancora una piccola speranza che il taglio a 70€ fosse riconfermato per l’anno prossimo. Ora anche le speranze non ci sono più.

Tuttavia esiste un metodo legale per non pagare questa tassa se pensi che costi troppo o se credi di non poter sostenere un ulteriore aumento in programma per l’anno prossimo. Infatti, come per altre tassazioni, esistono dei requisiti principali che permettono, agli aventi diritto, di richiedere l’esenzione all’abbonamento radiotelevisivo italiano.

Assenza di televisore. Chi non possiede alcun apparecchio televisivo o dispositivo in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo in nessuna delle abitazioni in cui è intestatario di un’utenza elettrica può richiedere l’esenzione del Canone Rai. Anziani over 75. Tutti i cittadini che hanno compiuto 75 anni possono essere esonerati dal Canone Rai se rispettano a loro volta i seguenti requisiti: hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore agli 8000 euro; non convivono con altri soggetti titolari di reddito proprio eccezion fatta per collaboratori domestici, colf e badanti.

Queste sono le categorie principali. Esistono però altri requisiti come militari delle Forze Armate Italiane, militari stranieri appartenenti alle Forze NATO, agenti diplomatici e consolari, rivenditori e negozi che riparano TV.

Cosa fare per non pagare il Canone Rai nel 2025

Per ottenere l’esenzione dal Canone Rai nel 2025 è necessario presentare una specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate rispettando le scadenze previste per ciascuna categoria. Vediamo insieme le date entro le quali non è più possibile presentare richiesta per non pagare la tassa:

entro il 31 gennaio 2025 per richiedere l’esenzione valida tutto l’anno;

per richiedere l’esenzione valida tutto l’anno; entro il 31 luglio 2025 per richiedere l’esenzione valida solo per il secondo semestre (solitamente se chi lo richiede compie 75 anni entro questa data e non prima della precedente scadenza).

Inoltre, ogni anno deve essere inviato il modulo di esenzione all’Agenzia delle Entrate che prevede la richiesta in tre modalità: