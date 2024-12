Canone Rai 2025: scopri se puoi evitare 90€ in bolletta

Brutte notizie per il portafoglio. Il Canone Rai torna a costare 90 euro l’anno nel 2025. Addio allo sconto che abbiamo avuto nel 2024, ormai alle porte. Come sempre lo troveremo nella bolletta della luce con 10 rate da gennaio a ottobre. Tuttavia, per alcuni fortunati, si sono buone notizie.

Infatti, esistono dei casi di esonero che permettono di non pagare una delle tasse più odiate e discusse in Italia. Vediamo quindi qui può richiedere l’esenzione dall’abbonamento radiotelevisivo italiano all’Agenzia delle Entrate per l’anno 2025:

over 75 : tutti i cittadini che hanno già compiuto i 75 anni di età e che hanno un reddito basso, fino a 8000 euro all’anno, contando anche quello del coniuge o di eventuali conviventi;

Cosa fare per non pagare il Canone Rai nel 2025

Se pensi di aver diritto all’esenzione del Canone Rai per questo 2025 allora non aspettare. Devi fare domanda:

entro il 31 gennaio 2025 se vuoi essere esentato per tutto l’anno;

Ricorda: se non fai domanda il Canone Rai te lo ritrovi in bolletta anche avresti diritto all’esenzione per il 2025. Inoltre, se hai già fatto l’esenzione per il 2024 sappi che dovrai ripresentare la domanda ogni anno a meno che non tu non abbia 75 anni o più. Infatti, una volta fatta richiesta di esenzione, gli over 75 non hanno bisogno di rinnovarla.

Considerazioni finali

L’esenzione del Canone Rai per il 2025 rappresenta un’importante agevolazione per determinate categorie di cittadini. È fondamentale che i potenziali beneficiari siano informati in merito ai requisiti e alle procedure per non perdere questa opportunità.

Per tutti coloro che non rientrano nelle categorie esenti, il canone continuerà a essere addebitato sulla bolletta elettrica, con pagamenti distribuiti da gennaio a ottobre.