Canone Rai 2023: ecco cosa devi aspettarti se hai una TV

Tutti in questi giorni stanno parlando del Canone Rai. Con l’arrivo ormai imminente dell’anno nuovo, tra buoni propositi e speranze, c’è anche questa tassa per molti “maledetta”. Si tratta dell’abbonamento radiotelevisivo italiano per tutti coloro che hanno un dispositivo con sintonizzatore TV in casa.

Negli ultimi mesi se ne sono dette tante in merito al cosiddetto Canone. Tuttavia, solo in questi ultimi giorni le notizie si sono focalizzate su ciò che sembra essere quasi certo. Ecco perché, se hai una TV in casa, puoi già sapere cosa aspettarti dal 2023 in merito a questa tassa.

La cosa certa è che il Canone Rai 2023 rimarrà in bolletta. A confermarlo è una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha deciso di sciogliere ogni dubbio in merito alla riscossione di questa imposta. Il mese scorso, infatti, in una dichiarazione ufficiale, ha specificato:

La milestone Pnrr trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte AGCM, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del Canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell’energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che risulta soddisfatto.

Canone Rai 2023: quanto costerà e come pagarlo

È chiaro quindi che tutti dovremo pagare il Canone Rai nel 2023 tramite bolletta della luce. In altre parole, anche il prossimo anno, i fornitori di energia elettrica sono stati incaricati di riscuotere la somma stabilita dell’abbonamento radiotelevisivo italiano. La riscossione avverrà, come dal 2016 a questa parte, ogni due mesi a rate.

Ma quanto costerà il Canone TV nel 2023? Questa è una domanda spinosa alla quale può essere facile rispondere, ma altrettanto pericoloso farlo. Infatti, fino a questo momento non ci sono notizie aggiornate in merito al costo che avrà questa tassa nel nuovo anno. Tuttavia, dato che fino all’ultimo non ci sono state novità, si presuppone rimarrà invariata.

Pertanto dovrebbe ancora ammontare a 90 euro l’anno. Ovviamente, restano invariati anche i casi di esonero. Verifica subito se sei compatibile all‘esenzione del Canone Rai 2023. Poi presenta domanda, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, all’Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni ufficiali.